أسقف الأقصر يهنئ المحافظ بـ عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وخلال الزيارة قدم أسقف الأقصر التهنئة لـ المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بحلول عيد الأضحى المبارك. من جانبه، قدم محافظ الأقصر الشكر لـ الأنبا يوساب والوفد المرافق له، مشددا على عمق الروابط التى تجمع طوائف الشعب المصرى.

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