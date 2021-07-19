طقس يوم عرفة .. نشاط للرياح يقلل الإحساس بارتفاع الرطوبة .. عظمى القاهرة 37

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وبشأن الظواهر الجوية، فيؤدى ارتفاع نسبة الرطوبة إلى زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات. طقس اليوم وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد "حلايب – شلاتين – أبو سمبل" على فترات متقطعة. وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : القاهرة 37 25 الإسكندرية 32 24 وادي النطرون 34 25 طنطا 37 25 شبين الكوم 37 25 دمنهور 34 25 بلطيم 32 24 مطروح 30 24 السلوم 30 23 سيوة 37 23 بورسعيد 32 25 دمياط 31 25 الزقازيق 37 26 المنصورة 37 26 الإسماعيلية 37 25 السويس 37 25 العريش 32 25 رفح 31 24 رأس سدر 38 26 نخل 37 20 نويبع 40 29 طابا 38 24 كاترين 32 20 الطور 37 25 شرم الشيخ 42 30 الغردقة 41 30 مرسى علم 40 27 الفيوم 39 24 بني سويف 40 25 المنيا 40 25 أسيوط 41 26 سوهاج 42 26 قنا 43 27 الأقصر 44 27 أسوان 44 28 ادفو 45 28 أبوسمبل 44 28 الوادى الجديد 43 27 حلايب 37 28 شلاتين 38 27

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