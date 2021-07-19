حجاج بيت الله يبدأون التوافد على عرفات لأداء الركن الأعظم

جدة - نرمين السيد - واتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال الالتزام بارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعى وتطهير وتعقيم الأماكن.



يذكر أن وزارة الإعلام السعودية، أطلقت الخميس الماضى، غرفة العمليات الإعلامية لموسم حج 1442 هـ، بهدف توحيد الجهود الإعلامية وتنسيقها بين الأجهزة الحكومية، وصناعة المحتوى الإعلامى الذى يواكب جهود المملكة فى خدمة ضيوف الرحمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن غرفة العمليات الإعلامية تتكون من المركز الإعلامى الافتراضى، ومقر المؤتمرات الصحفية الذى يقدم الإيجاز اليومى لموسم الحج، وتضم كلًّا من فريق التواصل الحكومى، وفريق التخطيط الإعلامى، وفريق العلاقات العامة والشراكات، وفريق صناعة المحتوى، وفريق التصميم، وفريق التواصل الدولى.

ويعمل فى المركز عدد من الكوادر الوطنية السعودية المؤهلة يمثلون جميع التخصصات الإعلامية والممارسات المهنية، وأنشأ منصة إلكترونية داخل غرفة العمليات؛ لتقديم الخدمات الإعلامية الافتراضية، المتعلقة ببث أخبار الحج وبرامجه.

ويقوم المركز برفع المواد الإخبارية والصور و"الفيديوهات" بجودتها الأصلية على المنصة الإلكترونية؛ لتستفيد منها وكالات الأنباء العالمية والصحف والقنوات المحلية والعالمية بجودة عالية.