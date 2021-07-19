أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 19 يوليو 2021

جدة - نرمين السيد - مكة المكرمة
يتوجه جموع الحجيج إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم، فى هذا اليوم المشهود الذى وصفه النبى، صلى الله عليه وسلم، بأفضل الأيام، إذ يبقى المسلمون فى عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها.
القاهرة
تُسيِّر شركة "مصر للطيران" 73 رحلة جوية خارجية وداخلية، تنقل 6493 راكبا.
نيويورك
يعقد مجلس الأمن الدولى جلسة تشاورية مغلقة حول الوضع السياسى فى سوريا، يستمع خلالها إلى عرض من المبعوث الأممى الخاص لسوريا جيير بيدرسون، عبر الدوائر التليفزيونية المغلقة؛ وتتناول نتائج اتصالاته مع الأطراف الدولية الفاعلة المعنية بالملف السورى.
هانوى
تبدأ السلطات الفيتنامية فرض إجراءات تباعد اجتماعى أكثر صرامة فى العاصمة هانوى، خاصة أن المدينة تشهد زيادة فى حالات الإصابة بـ فيروس كورونا المُستجد.
داكا
تصل إلى بنجلاديش شحنة تبلغ 3 ملايين جرعة من لقاح "موديرنا" مقدمة من الولايات المتحدة عبر برنامج "كوفاكس" الدولى لمشاركة اللقاحات.
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