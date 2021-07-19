القابضة للمياه: شحن العدادات مسبوقة الدفع متاح من خلال فورى فى العيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال فورى طوال إجازة عيد الأضحى المبارك.



جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال فورى طوال إجازة عيد الأضحى المبارك. وأوضحت الشركة، أن الشحن يتم تحت كود 575، تسهيلا على المواطنين وحفاظا على استمرار الخدمة المقدمة لهم.

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