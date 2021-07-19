جدة - نرمين السيد - وعيد الأضحى، أحد العيدين عند المسلمين، يوافق 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذى يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهى يوم 13 ذو الحجة.

يعدّ العيد أيضًا ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله فى هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام "خروف، بقرة، جمل"، وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.

وعن صيغة تكبيرات عيد الأضحى، نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" الصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد.

وجاءت الصيغة التى نشرتها الدار لتكبيرات العيد، كالتالى: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.