/641267/تاريخ-مواجهات-منتخب-مصر-الأولمبي-ضد-اسبانيا-قبل-مواجهة-الخميس

يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدير الفني شوقي غريب، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، ويستهل منتخب مصر مبارياته بلقاء إسبانيا فى التاسعة والنصف صباح يوم الخميس 22 يوليو.

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات المنتخبين:

لم ينجح أي منتخب مصري في تحقيق أي فوز في مباريات كرة القدم على نظيره الإسباني، حيث تواجه الفريقين في 5 مناسبات، فازت إسبانيا بـ3 مباريات، وتعادل المنتخبين في واحدة.

المباراة الأولى

تعادل المنتخب المصري مع نظيره الإسباني في كأس العالم للشباب عام 1981، بهدفين لمثلهما، وسجل هدفين مصر في اللقاء طاهر أبوزيد.

المباراة الثانية

التقيا المنتخبين في أولمبياد برشلونة 1992، وهي المواجهة الرسمية الوحيدة لهما، وسقط المنتخب المصري في فخ الهزيمة بهدفين مقابل هدف، و ودع البطولة من دور المجموعات، بعد وقوعه في مجموعة ضمت كلا من قطر وكولومبيا.

المباراة الثالثة

اصطدمت مصر بإسبانيا للمرة الثالثة في كأس العالم للشباب تحت 17 سنة عام 1997، وفازت إسبانيا بهدفين مقابل هدف، وسجل هدف مصر في هذه المباراة أحمد بلال.

المباراة الرابعة

عام 2006، واجه المنتخب المصري نظيره الإسباني في مباراة ودية، انتهت بهزيمة منتخبنا الوطني، بهدفين دون رد، سجلهم كلا من رؤول جونزاليس و خوسيه أنتونيو رييس.

المباراة الخامسة

تواجه المنتخب الأولمبي المصري عام 2012 تحت قيادة فنية للكابتن هاني رمزي، بنظيره الإسباني، وانتهت بهزيمة الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، و سجل مروان محسن هو صاحب الهدف الوحيد لمصر في الشباك الإسبانية.

شوقي غريب

يبحث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصرالأولمبي، عن إنجاز جديد خلال مشاركتة في أولمبياد طوكيو 2020، واوجد عدد من الاعبين المميزين.

ويأمل غريب في تكرار نجاح الجيل الذهبي الذي في كأس العالم للشباب عام 2001، حيث حصد الميدالية البرونزية، ليحقق لكرة القدم المصرية أول إنجاز أولمبي، وينافس المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وكان أبرز إنجاز حققه الفراعنة هو الحصول على المركز الرابع مرتين في أولمبياد 1928 مع المدرب الاسكتلندي جيمس ماكري، وفي دورة 1964 مع اليوغسلافي جوزيف فاندلر

وشارك منتخب مصر لكرة القدم في 11 نسخة بالأولمبياد، وقاده مدربون مصريون في 4 نسخ فقط