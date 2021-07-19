/641269/تعرف-على-موقف-مشاركة-وليد-سليمان-مع-الأهلي-في-المباراة-القادمة

تأكد استمرار غياب وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي عن مباراة فريقه القادمة ضد البنك الأهلي المقرر لها الخميس المقبل بالدوري بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي حرمته من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا ومباريات الفريق الأحمر الأخيرة بالدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويواصل وليد سليمان أداء برنامجه التأهيلي بعد عودة الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية، عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبين بعد الانتهاء من خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بعدما استغل تواجده بالمغرب رفقة بعثة الأهلي في استكمال برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الثلاثاء المقبل، استعداداً لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

محمود الخطيب

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب، بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، وكان في استقبالها الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران، وعمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

الأهلي

ونجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في 14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 10 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا.

عدد البطولات

وتمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و 2013، وأخير نسختى 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلي في تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا أمس السبت ، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على كايزر تشيفز أمس في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة منذ قليل عقب الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحصد الاهلي لقب دوري أبطال أفريقيا مساء أمس السبت بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في نهائي البطولة.