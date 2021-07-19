استقرار فى اسعار الذهب محليا بعد التراجع عالميا..تفاصيل

/641270/استقرار-فى-اسعار-الذهب-محليا-بعد-التراجع-عالمياتفاصيل

شهدت اسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق 19\7\2021،تراجعا على المستوي العالمي منحيث وصلت من 1821 دولار إلى 1812 دولار، وفق ختام جلسات التداول الأسبوع الماضي، وهو ما أثر على سعر الذهب في مصر ليهبط عند مستويات 792 جنيها للجرام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم وسجل جرام الذهب عيار 18 سجل 678 جنيها للجرام. ووصل جرام الذهب عيار 24 الي 905 جنيهات للجرام. وبلغ جرام الذهب عيار 21 792 جنيها. كما وصل سعر الجنيه الذهب الي 6336 جنيها.

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