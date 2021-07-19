الإفتاء توضح سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم

جدة - نرمين السيد - وعَرفة جبل فى المملكة العربية السُعودية، يقع على الطَريق بين مكة وَالطائف، ويَبعُد عن مكة حوالى 22 كيلو متر وعلى بُعد 10 كيلو مترات من منى و6 كيلو مترات من مزدلفة.
واختلف العلماء فى سبب تسمية جبل عرفات بهذا الاسم، ووردت أسباب.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم.
ولفتت إلى أن يوم عرفة سمى بهذا الاسم، لأن الناس يتعارفون فيه، أو لأن الخلق يعترفون فيه بذنوبهم، أو لأنَّ آدم وحواء عندما هبطا من الجنة التقيا فيه فعرفها وعرفته.
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