/641273/شقيق-ياسمين-عبدالعزيز-يقدم-الشكر-للرئيس-السيسي-لإرساله-فريق-طبي-لمتابعة-حالتها

توجه الفنان وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز برسالة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بعد أن أرسل سيادته فريق طبي متكامل لمتابعة حالة ياسمين الصحية والإشراف عليها.

دوت الخليج يكشف قرار السيسي تجاه حالة النجمة ياسمين عبد العزيز.

شقيق ياسمين عبد العزيز يشكر السيسي

وكتب عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "نشكر سيادة رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحاله والإشراف علي أطباء إجراء العمليه، آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا، دعواتكم في يوم عرفه جزاكم الله خير".

لميس الحديدي تكشف كواليس تواصلها مع أحمد العوضي بشأن ياسمين عبدالعزيز

وكشفت الإعلامية لميس الحديدي أنها حاولت الاتصال بالفنان أحمد العوضي للاطمئنان على الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، ورد عليها قائلًا: "ادعيلها يا لميس هي في الرعاية الآن".

وتابعت الحديدي، عبر برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «ON»:" ده كان رده بس وأنا بحترم خصوصية الناس وتفضيلهم لعدم الحديث عن الحالة الصحية لذويهم، وأيا ماكانت المعلومات لدي حول حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز فأنا مش هقول لأني بحترم خصوصية الناس وده من حق أسرتها أن تختص بها بالإعلان عن تفاصيل حالتها الصحية".

واستطردت :"من الكلام المتداول الذي لفت إنتباهي ماتردد أنها أجرت عملية جراحية أصابتها بمضاعفات أعقبها عملية أخرى والسؤال هل هذا وجه تشابه بين ماحدث لها وماحدث للزميلة إيمان الحصري؟! بعيدًا أيضًا عن المعلومات لدي التي أعرفها عن الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري".

وأضافت : "لكن لفت انتباهي وجود جمل تتكرر وهي احتمالات وأنا بحط تحت إحتمالات عدة خطوط أنها أخطاء طبية، والمؤكد في معلوماتي أن الإعلامية إيمان الحصري لم تدخل في البداية لإجراء عملية كبرى وكذا الحال بالنسبة لياسمين عبدالعزيز،يبقى السؤال: هل ما حدث تطورات طبيعية من الممكن حدوثها في حالات بعينها بعد إجراء عملية جراحية؟ لكن في علم الطب السؤال الثاني يطرح نفسه هل هناك أخطاء طبية".

أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية

وتعرضت عبد العزيز لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بـ"متلازمة تكيس المبايض"، وفق ما رجحه البعض حتى الآن حيث لا توجد معلومات دقيقة حول حالتها الصحية.

وخضعت الفنانة لعملية جراحية في المبيض لكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية اضطر الأطباء بسببها لإزالة جزء من أمعائها.