جدة - نرمين السيد - استقبل عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وفد الكنيسة الإنجيلية بمدينة بنها للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكان على رأس الوفد القس إيميل أنور صليب راعى الكنيسة الإنجيلية ببنها، وسمير جاب الله مدير مدرسة السلام الإنجيلية.





وقدم وفد الكنيسة الإنجيلية، أسمى وأرق التهانى لمحافظ القليوبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن وأن يزول الوباء، ويحفظ الله مصر والمصريين. ومن جانبه، عبر محافظ القليوبية، عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مؤكدًا على النسيج الوطنى الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التى تتجسد دوما فى المناسبات وجميع الأوقات، لافتًا إلى أهمية دور الكنيسة فى دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية، مؤكدًا أن الأعياد الدينية والوطنية تبرز عمق الأخوة بين أبناء الوطن الواحد والتى تتجلى فى أبهى صورة لها بالقليوبية. وأكد المحافظ على أهمية الترابط والتلاحم بين أبناء الشعب المصرى، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد من الكنيسة الإنجيلية يهنئ محافظ القليوبية بعيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.