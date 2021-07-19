ياسمين فؤاد توجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة المشكلات البيئية خلال العيد

جدة - نرمين السيد - أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها برفع درجة الاستعداد بجهازى شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للتأهب والتدخل السريع لمواجهة المشكلات البيئية الطارئة، وذلك بتشكيل فرق عمل على مدار أيام العيد.





كما وجهت وزيرة البيئة، بضرورة الربط بين الأفرع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، وتشكيل فرق عمل بكل فرع من الفروع للاستعداد للتعامل مع أية مشكلات بيئية طارئة فى نطاق كل فرع ومنها الحوادث البيئية، وانبعاثات مداخن المنشأت الصناعية الكبرى وغيرها من الحوادث.

وتستمر منظومة الرصد الإلكترونى للمخلفات التى تطبقها وزارة البيئة بمحافظة الجيزة بأحياء الدقى، العجوزة، الهرم وجنوب الجيزة، والتى تهدف إلى تيسير عملية رصد المخلفات بالأحياء والطرق والتعامل السريع معها وضمان عدم تجددها مرة أخرى، واستكمالا لمنظومة الرصد الإلكترونى للمخلفات بأحياء القاهرة والتى أطلقتها الوزارة العام الماضى.

كما تنتشر فرق الرصد التابعة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بمحافظتى القاهرة والجيزة لرصد التراكمات والتنسيق لرفعها أولاً بأول، كما تواصل فرق متابعة أوضاع المقالب بالقاهرة الكبرى على مدار الساعة أعمالها لضمان عدم وجود اشتعالات وللسيطرة السريعة على أيه اشتعالات فى حال نشوبها، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة، كما تقوم فرق المتابعة بالجهاز أيضا برصد مخلفات الأضاحى والعمل على الحد من انتشارها والتنسيق مع الأحياء لرفعها أولاً بأول.