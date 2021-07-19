/641278/حقيقة-وفاة-محمد-السعدني-بطل-فيلم-عندليب-الدقي

أكد الفنان إيهاب فهمي، مدير فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، أن الفنان محمد السعدني بطل فيلم «الدقي» بصحة جيدة للغاية، وأن نبأ وفاته نتج عن سوء تفاهم وتشابه أسماء مع رجل الأعمال محمد السعدني الذي رحل عن عالمنا.

دوت الخليج يكشف حقيقة وفاة الفنان محمد السعدني.

وفاء عامر تعلن وفاة رجل الأعمال محمد السعدني

وكانت قد أعلنت الفنانة وفاء عامر ،في صباح اليوم الاثنين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة محمد السعدني، مما أحدث سوء تفاهم و فسره البعض إنها تقصد بطل فيلم «عندليب الدقي».

محمد السعدني ينفي شائعة وفاته

ونشر الفنان محمد السعدني فيديو بخاصية البث المباشر، عبر حسابه الرسمي، ليطمئن جمهوره ومحبيه، وكتب "أنا الحمدلله كويس وزي الفل ومازلت على قيد الحياة الحمدلله، ودي إشاعة وكل سنة وأنتم طيبين"

وقال السعدني إنه فوجئ بكم كبير من الاتصالات والرسايل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة، بينما كان موجودًا في مارينا بالساحل الشمالي ويُحضر السحور استعدادًا لصيام يوم وقفة عرفات.

وأوضح أنه تلقى اتصالات بشكل هيستيري، لافتًا أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها «لايف» عبر صفحته، مشيرًا إلى أن الذي قصدته الفنانة وفاء عامر هو أحد رجال الأعمال وليس هو، موجهًا اللوم لمن نشروا هذا الخبر بدون التأكيد.

ولفت السعدني، إلى أنه تلقى اتصالًا من والدته وأخوته ووجدهم يبكون بجانب أصدقائه المقربين أيضًا، مطالبًا بالتأكد من الأخبار قبل نشرها.

أبرز أعمال محمد السعدني الفنية

يذكر أن محمد السعدني شارك في العديد من الأفلام والأدوار ومنها فيلم «مطب صناعي» وفيلم «أسف على الإزعاج» بطولة الفنان أحمد حلمي، وفيلم «عندليب الدقي» بطولة الفنان محمد هنيدي، وفيلم «خليك في حالك»، وفيلم «ملك وكتابة»، وفيلم «عجميستا»، وكان دوره بسيط في فيلم «تيمور وشفيقة»، وهو سائق الوزيرة شفيقة، واشترك بالتمثيل في فيلم «ما تيجي نرقص» وظهر في فيلم «الناظر».