/641280/بيبو-مازال-يحرز-أهداف-سر-الخمسة-في-بطولات-محمود-الخطيب-مع-الأهلي

تولى محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي في 2014 بعد منافسة مع محمود طاهر في الإنتخابات والتي شهدت ضجة إعلامية وجماهيرية بشكل بعد حصده 20956 صوتا في إجمالي الأصوات ، مقابل 13182 لصالح محمود طاهر، بينما حصل محمد ثابت المرشح الثالث على 30 صوتا وإلهامى عجينة على 27 صوتا.

سر«الخمسة» في بطولات محمود الخطيب مع الأهلي

ومع تولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي لم تجرى الأمور كما كان متوقعا فالبداية ، فالفريق لم يحقق بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي خسرها على حساب الترجي التونسي ثم الخروج «المهين» أمام صن دوانز بخماسية في العام الثاني ، مع عدم ضم صفقات من العيار الثقيل من وجهة نظر جماهير وعشاق المارد الأحمر.

بطولات محمود الخطيب مع الأهلي

منذ هزيمة صن داونز التاريخية في عام 2019 بخماسية نظيفة ، تعهد لاعبو الأهلي للخطيب بالرد في الملعب ومصالحة الجمهور ، ليحقق المارد الأحمر تحت رئاسة محمود الخطيب لقبين متتاليين للقلعة الحمراء في دوري أبطال إفريقيا كاسرا عقد السبع سنوات العجاف للفريق الأحمر.

وتغيير الأمر تماما في أراء الجمهور عن ولاية الخطيب لرئاسة القلعة الحمراء يأتي هذا بعد البطولات التي حققها المارد الأحمر تحت قيادته وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج بطولات الخطيب مع الأهلي.

بطولات محمود الخطيب منذ رئاسته للأهلي

- 3 بطولات دوري المصري

- كأس مصر

- بطولتين سوبر مصري

- بطولتين دوري أبطال إفريقيا بعد غياب ٧ سنوات

- السوبر الإفريقي بعد غياب ٧ سنوات

- برونزية بطولة العالم للأندية

تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل كايزر تشيفز أمام الأهلي

حراسة المرمي: دانيل أكبيي. خط الدفاع: إريك ماتوهو- دانيل كاردوزو- بلوم – كاتساندي – نجكوبو.

خط الوسط: ياجان ساسمان – فروسلر- باركر.

خط الهجوم :نجيزانا - سمير نوركوفيتش.

قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني- محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- أكرم توفيق - مجدي أفشة -كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف- صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي.