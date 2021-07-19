أحداث رياضية تنتظرك اليوم الإثنين:رباعى الأهلى يخضع لمسحة كورونا قبل الانضمام للمنتخب الأولمبى..الزمالك يخوض تدريباته صباحاً..شوقى غريب يلقي محاضرة فنية بالفيديو

/641275/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم-الإثنينرباعى-الأهلى-يخضع-لمسحة-كورونا-قبل-الانضمام-للمنتخب-الأولمبىالزمالك-يخوض-تدريباته-صباحاشوقى-غريب-يلقي-محاضرة-فنية-بالفيديو

تشهد الساحة الرياضية اليوم الإثنين، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

منتخب مصر الأولمبي

يخضع رباعى النادى الأهلى الأولمبى "محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن" ، لمسحة طبية اليوم فى طوكيو للكشف عن فيروس كورونا قبل الانتظام فى معسكر المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى استعدادا للأولمبياد.

وخضع الرباعى لترانزيت بألمانيا فى طريق السفر إلى طوكيو، حيث غادر الرباعى المغرب ظهر أمس فى طريقهم إلى طوكيو عقب الفوز على كايزرتشيفز الجنوب افريقى فى نهائى دورى أبطال افريقيا.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الاولمبي بقيادة شوقى غريب، استمرار الاعتماد على طريقة 3_4_3 في مباريات أولمبياد طوكيو وهي نفس الطريقة التي لعب بها المنتخب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي توج الفراعنة بلقبها.

شوقي غريب

يلقى شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، اليوم محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين لشرح طريقة لعب منتخب اسبانيا قبل مباراة الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفريقين فى الأولمبياد.

وتابع شوقى غريب المباراة الودية التى جمعت منتخب اسبانيا مع نظيره اليابانى فى طوكيو مؤخرا، وسجل نقاط القوة والضعف فى الفريق ومن المقرر أن تشهد المحاضرة شرح خطة الفراعنة لايقاف خطورة الاسبان.

وتسبب ضيق الوقت والإرهاق فى صعوبة إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر الأولمبى فى اليابان قبل خوض مباريات أولمبياد طوكيو، حيث استغرقت رحلة الطيران 12 ساعة إلى طوكيو، ثم توجه الفراعنة إلى مدينة سابورو التى تستضيف البعثة.

خاصة أن اللاعبين سيخضعان للعزل الطبى فور وصولهما طوكيو لمدة 3 أيام قبل مخالطة أى منتخبات أخرى وفقا للائحة البطولة وسيتم عمل مسحات يومية لهما للكشف عن فيروس كورونا، فيما حصل أحمد حجازى على اللقاح فى السعودية بينما حصل باقى اللاعبين والجهاز الفنى للمنتخب على اللقاح.

الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض اللاعبين تدريب اليوم الإثنين في العاشرة والنصف صباحا بملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة، بدلا من خوضه في الخامسة مساءً.

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.