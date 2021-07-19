فيلم «العارف» يتفوق على منافسيه متصدرًا الإيرادات بأكثر من مليون ونصف جنيه

/641283/فيلم-العارف-يتفوق-على-منافسيه-متصدرا-الإيرادات-بأكثر-من-مليون-ونصف-جنيه

حقق فيلم «العارف» للنجم أحمد عز نجاحًا ساحقًا، حيث اكتسح شباك التذاكر،أمس الأحد، محققًا إيرادات بلغت 1،545،972 جنيه مصري.

دوت الخليج يرصد حجم الإيرادات التي حققها فيلم «العارف» للنجم أحمد عز في اليوم من عرضه

قصة فيلم العارف

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.

أبطال فيلم العارف

والفيلم بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

إيرادات فيلم البعض لا يذهب للمأذون وفيلم مش أنا

فيما تراجع فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للمرتبة الثانية محققًا إيرادات بلغت 986 ألف و963 جنيهًا. جنيهًا، وهو من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبد الله، وائل عبد الله.

وحجز فيلم «مش أنا» للنجم تامر حسني والفنانة حلا شيحة، مقعدًا له في المرتبة الثالثة بإيرادات 612 ألفًا و768 جنيهًا، وضم العمل عدد من الفنانين منهم تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "سينرجي" وحسام حسني وأحمد دسوقي.