موعد جميع مباريات المنتخب الأولمبي في طوكيو.. والقنوات الناقلة

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أصبحنا على أعتاب انطلاق النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو وتبدأ فعالياتها يوم 23 من شهر يوليو الجاري، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس القادم، وكان من المقرر إقامتها في العام الماضي، ولكن تسبب انتشار جائحة كورونا في تأجيلها لمدة عام، ويعرض دوت الخليج جدول مباريات المنتخب الأولمبي لكرة القدم في أولمبياد طوكيو 2021:

يستعد منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق، لخوض أولى مبارياته في أولمبياد طوكيو، حيث تضم قائمة المنتخب كل من: إسباني والأرجنتين وأستراليا، وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

موعد مباريات المنتخب الأولمبي لكرة القدم

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثانية: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا(1 م).

القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو

تنقل قنوات بي إن سبورت جميع منافسات منتخب مصر لكرة القدم في أولمبياد طوكيو 2021، ويلتقي المنتخب في أولى مبارياته مع منتخب إسبانيا.

تصنيف مصر ضمن البلاد الأمنة

تلقى اتحاد الكرة المصري، خطابا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، يخطرهم فيه برفع منتخب مصر الأولمبي من بين المنتخبات التي ستخضع للحجر الصحي لمدة 3 أيام في طوكيو، قبل انطلاق فعاليات الأولمبيات، بالإضافة إلى وضع مصر ضمن قائمة الدول الأمنة، والمسيطرة على انتشار فيروس كورنا.

قائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.