تُجبى فيه المحابّ والأمنيات.. وفاة صاحب الرسوم المسيئة للرسول تزامنًا مع يوم عرفة

/641291/تجبى-فيه-المحاب-والأمنيات-وفاة-صاحب-الرسوم-المسيئة-للرسول-تزامنا-مع-يوم-عرفة

يومٌ تُجبى فيه المحابّ والأمنيات.. يعتبر يوم عرفة من أحب الأيام عند الله وبسبب فضل يوم عرفة، يستحب فيه الدعاء والإكثار من الذكر والتكبير والعمل الصالح، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: «أفضلُ الدعاء دعاء يومِ عرفةَ»، «خيرُ الدُعاءِ يوم عرفةَ وخير ما قلت أنا والنَبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيءٍ قدير».

وفاة الرسام الدينماركي المسيء للرسول بالتزامن مع يوم عرفة

فلا شك أن الدنماركي، كورت فيسترغار الذي رسم حضرة رسولنا الكريم بشكل سيء نال من الدعاء عليه ما لم ينله أحد، لان هذه الرسومات أغضبت العالم الإسلامي أجمع دون إستثناء، ويستجيب القدر وتتزامن وفاة هذا الشخص الذي أثار غضب المسلمين برسوماته المسيئة للنبي محمد علية الصلاة والسلام، في يوم عرفة، أحب الأيام عند الله.

صراع مع المرض

فبعد صراع مع المرض أعلنت عائلة الرسام الدنماركي، كورت ويسترغارد، بوفاته عن عمر يناهز 86 عام أمس الأحد.

واشتهر الرسام الدينماركي برسم رسومات مسيئة للإسلام منذ عام 2005 حينما ظهرت لأول مرة في صحيفة دنماركية وكانت عبارة عن 12 صورة كاريكاتيرية ومنها رسم يصور النبي محمد معتمرا عمامة على شكل قنبلة يتدلى منها فتيل الإشعال، وكان صاحب هذه الرسوم دائم الانتقاد للمسلمين وغير محب لهم.