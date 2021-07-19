/641295/الـ-11-للأهلي-و-السادسة-يازمالك-الكاف-يعلن-أجندة-العام-المقبل-للبطولات-الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد انطلاق المسابقات الجديدة للعام الكروي المقبل وعلى رأسها الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وكذلك تحديد وقت الترشح لإستضافة نهائي الأميرة السمراء، ويستعرض دوت الخليج مواعيد انطلاق المسابقات القارية للأندية وموعد القرعة علي النحو:

- ستنطلق المسابقة في 10 سبتمبر 2021

- سيتم إجراء قرعة الأدوار التمهيدية في 15 أغسطس 2021 على أقصى تقدير.

- سيتم فتح الترشيحات لاستضافة المباريات النهائية لمسابقتي الأندية في نوفمبر 2021.

على جانب أخر كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن موعد مباراة السوبر الإفريقي القادمة والتي أكتمل طرفها الثاني بعد تحقيق النادي الأهلي الأميراء السمراء على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بجانب الرجاء المغربي بطل الكونفيدرالية.

وحقق الأهلي دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن خامس بالعاصمة المغربية، بينما حصد الرجاء بطولة الكونفيدرالية الإفريقية على حساب شبيبة القبائل الجزائري ويرصد دوت الخليج موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الإفريقي

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أيام 24،25،26 من شهر سبتمير المقبل موعدا لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي بشكل مبدئي وذلك طبقا للجدول السنوي الذي نشره «الكاف».

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الإفريقي عن الموعد النهائي لمباراة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي خلال الفترة المقبلة بعد مراعاة الظروف التسويقية للناديين والبلد المستضيفة.

بطولات محمود الخطيب منذ رئاسته للأهلي

- 3 بطولات دوري المصري

- كأس مصر

- بطولتين سوبر مصري

- بطولتين دوري أبطال إفريقيا بعد غياب ٧ سنوات

- السوبر الإفريقي بعد غياب ٧ سنوات

- برونزية بطولة العالم للأندية

تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل كايزر تشيفز أمام الأهلي

حراسة المرمي: دانيل أكبيي. خط الدفاع: إريك ماتوهو- دانيل كاردوزو- بلوم – كاتساندي – نجكوبو.

خط الوسط: ياجان ساسمان – فروسلر- باركر.

خط الهجوم :نجيزانا - سمير نوركوفيتش.

قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني- محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- أكرم توفيق - مجدي أفشة -كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف- صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي.