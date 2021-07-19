/641297/النائبة-مي-رشدي- تهنيء-الرئيس-السيسي-بعيد-الأضحى-المبارك

بعثت النائبه مي أسامه رشدي عضو مجلس النواب، برقية تهنئه إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت في نص البرقية: "يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .. متمنية من المولي عز وجل أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً علي فخامتكم وعلي مصرنا الغالية وشعب مصر العظيم".

عيد الأضحى المبارك

و أضافت النائبة مي رشدي، فى برقيتها للرئيس السيسي ،بمناسبة عيد الأضحى المبارك : واذ ننتهز هذه المناسبة الدينية الكريمة لنشكر بكل الفخر والإعزاز والتقدير عطاؤكم المتواصل وجهودكم المبذولة لتنعم مصر بالأمن والاستقرار وأن تتحقق أهدافها في التنمية والرخاء علي طريق الحق والسلام .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة".

كما بعثت النائبه مي رشدي ، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،والمستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ ،بمناسبة عيد الأضحى المبارك.