الشركة المتحدة تهنئ الشعب المصرى بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - هنأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



جدة - نرمين السيد - هنأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وكتب الشركة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "كل عام والأمة الإسلامية والشعب المصرى والعربى بخير عيد أضحى سعيد".

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