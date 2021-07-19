القوى العاملة: تعيين 592 شابا بالسويس بينهم 34 من ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس عينت 592 شابا من الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 34 شابا من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1.131 باحثا عن عمل، منهم 41 من ذوى القدرات الخاصة.





وأشار سعفان، فى تقرير تلقاه من المديرية، وفقا لبيان الوزارة اليوم الإثنين، إلى أنه بمجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 30 ألف جنيه لـ14 عاملا من المسجلين بالإدارة. من جهته، قال حاتم جاد الرب مدير المديرية، إن المديرية تلقت بمجال علاقات العمل 58 شكوى فردية، تم تسوية 10 شكاوى منها وديا، وتحويل 6 منها للمحكمة العمالية، و24 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة. وأوضح أنه بمجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 187 منشأة، وتحرير 5 محاضر لمنشآت مخالفة، وشن 8 حملات تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 6 منشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة، وتم عقد لجنة تراخيص ولجنة تحكيم طبى، ومنح ترخيص لمنشأة واحدة.

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