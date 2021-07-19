الرئيس السيسي يتبادل مع أمير قطر التهنئة بعيد الأضحى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إنه تم خلال الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

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