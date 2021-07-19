/641303/هل-يكون-لفيروس-كورونا-رأي-أخر-في-بدء-الأولمبياد-طوكيو-2021-قريبة-من-الإلغاء-وإحدى-الشركات-الراعية-تقرر-الإنسحاب-وحالة-من-الغضب-في-الشارع-الياباني-واللجنة-الأولمبية-تخشى-تكرار-الخسائر-الفادحة

أصبحنا على أعتاب إنطلاق النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، ومن المقرر أن تبدأ فعالياتها يوم 23 من شهر يوليو الحالي، على أن تنهتي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، ولكن من المحتمل أن يكون لفيروس كورونا رأي أخر، ويعرض دوت الخليج أخر تطورات أولمبياد طوكيو:

هل لفيروس كورونا رأي أخر؟

تسبب فيروس كورونا في تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام، حيث كان من المقررإقامتها في العام الماضي، ولكن أدى انتشار جائحة كورونا إلى إتخائ اللجنة الأولمبية الدولية قرار التأجيل لمدة عام، واقترب الموعد الذي تم تحديده لانطلاق الأولمبياد، ولكن فيروس كورونا مازال له رأي أخر في إنطلاق الأولمبياد، حيث ازداد انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، مما تسبب في نشر الزعر بين أبناء شعب اليابان الدولة المستضيفة للبطولة.

المعترضين على إنطلاق الولمبياد في موعدها

هناك حالة من الخضب في الشارع اليوناني بسبب إصرار اللجنة الأولمبية الدولية على إقامة الأولمبياد في موعدها في ظل انتشار جائحة كورونا في البلاد.

لم يكن الجمهور وحده الذي يرغب في عدم بدء الأولمبياد في موعدها، ولكن قررت أحد الشركات الراعية الإنسحاب من الجهات الراعية للأولمبياد بسبب مخاوفها من تأثير فيروس كورونا على الأولمبياد.

أحد الشركات الراعية للأولمبياد تقرر الإنسحاب

نشرت العديد من التقارير الصحفية الروسية اليوم الإثنين، عن انسحاب شركة متخصصة في السيارات والتي تعد أبرز الجهات الراعية لأولمبياد طوكيو، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

وأوضحت الصحف اليابانية أن أحد الشركات الراعية لأولمبياد طوكيو، قررت التراجع في قرارها، والانسحاب من كونها شركة راعية للأولمبياد.

أكدت الصحف أن قرار شركة السيارات بالانسحاب من الجهات الراعية لأولمبياد طوكيو، جاء بسبب مخاوف الشركة من تأثير فيروس كورونا على إتمام هذه النسخة من الأولمبياد.

وقررت الشركة عدم حضور حفل افتتاح الأولمبياد، والذي من المقرر أن يكون يوم الجمعة المقبل.

يتماشى قرار شركة السيارات بالانسحاب من الجهات الراعية لأولمبياد طوكيو مع رأي الشارع اليوناني، حيث أنه هناك حالة كبيرة من الإعتراض على إتمام هذه النسخة من الأولمبياد والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا بدرجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وتضم الجهات الراعية لأولمبياد طوكيو 14 جهة، وكانت شركة السيارات هذه من ضمن هؤلاء الـ 14.

موقف الجماهير من حضور أولمبياد طوكيو

حظى موقف الجماهير من الحضور في أولمبياد طوكيو، بنصيب كبير من خطط اللجنة المنظمة للأولمبياد، خاصة وأن دورات الألعاب الأولمبية تحظى بجماهرية كبيرة بسبب إقامتها بمشاركة العديد من الدول من كافة أنحاء العالم، وبعد فترة طويلة من المناقشات توصلت اللجنة المنظمة على حظر حضور الجماهير الأجانب، واقتصار الحضور على وجود 10 ألاف من اليابانيين فقط، ودعى كبار لاعبي المنتخب الياباني غلى مراجعة قرار حظر الجمهور ومحاولة الدفع بتواجد الجمهور في منافسات الأولمبياد.

خسائر فادحة بسبب قرار التأجيل

بالتأكيد قرار تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام، تسبب في وجود خسائر فادحة للجنة المنظمة لها، حيث أكدت العديد من التقارير الصحفية اليابانية، أن تكاليف إقامة الأولمبياد قبل التأجيل بلغ نحو 13 مليار دولار، ولكنه وصل بعد قرار التأجيل إلى نحو 14.9 مليار دولار، بواقع خسائر 1.9 مليار دولار، مما يؤكد على رعب اللجنة الأولمبية من اتخاذ قرار التأجيل مرة أخرى.