/641294/غياب-ثنائي-الزمالك-عن-المران-الجماعي--والفريق-يدخل-معسكر-مغلق-يوم-الأربعاء

حصل الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمد أشرف “روقا” لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من مران اليوم الإثنين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وغاب الثنائي عن التدريبات بسبب الإصابة حيث اشتكى “شيكابالا” من الام في العضلة الأمامية، بينما اشتكى “روقا” من آلام في وتر صابونة الركبة.

وكشف منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن برنامج الفريق خلال معسكر برج العرب بالإسكندرية، والمقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل.

وقال “الرملاوي”في تصريحاته:” إن الجهاز الفني للفريق بقيادة كارتيرون منح الفريق راحة من تدريبات غدا الثلاثاء بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن الفريق سيتجمع في مقر النادي يوم الأربعاء القادم في تمام الخامسة مساء للسفر إلى الإسكندرية لبداية المعسكر المغلق استعدادا لاستئناف بطولة الدوري.

وأشار إلى أن الفريق سيبدأ تدريباته يوم الخميس على ملعب الفندق، ويستمر المعسكر حتى يوم ٢ أغسطس المقبل.

وأضاف أن الفريق سيعود للقاهرة للدخول في معسكر جديد لمدة ٢٤ ساعة استعداداً لخوض مباراة غزل المحلة بالدوري.

موعد مباراة الزمالك

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة يوم ٣ أغسطس المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

ويعاني عبدالله جمعة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

غاب محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مران الفريق اليوم الإثنين، وحصل أبو جبل على إذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للغياب عن المران بسبب ظروف خاصة.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، خلال مران اليوم الإثنين.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة غزل المحلة القادمة.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في مجمع الصالات قبل انطلاق مران اليوم الإثنين.