/641298/خلي-بالك---ذبح-الحيوانات-في-الشوارع-يعرضك-للحبس-والغرامة

يستعد المواطنين لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وسط تحذيرات من عدم ذبح الأضاحي في وسط الشوارع للحد من التلوث البيئي، إلا أن بعض المواطنين يقبلون على ذبح الأضاحي بالطرقات العامة.

دوت الخليج يوضح في السطور التالية كيف يواجه القانون هذه الأفعال

لا يجوز ذبح أو سلخ الحيوانات خارج المجازر

وتنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أنه "لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.

الحبس 6 أشهر وغرامة

وكانت المادة 143 مكرراً من هذا القانون قد نصت على أن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

غلق لمدة 3 شهور

وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة 3 شهور فى المرة الأولى وتغلق نهائياً فى حالة العودة.