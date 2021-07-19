/641301/بسبب-خلافات-مالية--بائع-متجول-يقتل-عامل-في-مشاجرة-بالمرج

أقدم بائع متجول على قتل عامل في مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهم بالمرج، اليوم الإثنين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية كواليس قتل عامل في مشاجرة على يد بائع متجول في المرج

جرح طعنى في الجسم

تعود تفاصيل الجريمة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المرج المقدم حسين خيري، بلاغا بإستقبال إحدى المستشفيات أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم متوفى على نتيجة، إصابته بجرح طعنى بالجسم.

وكشفت تحريات رجال المباحث الأولية والفحص، حدوث مشادة كلامية بين المتوفي و بائع متجول ، مقيم بدائرة القسم خلال تواجدهما بدائرة القسم بسبب مشاكل مالية فيما بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض «مطواة »، كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته, ولاذ بالفرار.

وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الجريمة، وبمواجهته أمام رجال المباحث، إعترف بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة تستمع لأقوال ضحية الاغتصاب

استمعت نيابة المرج الجزئية، تحت إشراف أحمد حنفي، المحامي العام الأول، في وقت سابق، لأقوال فتاة تعرضت لاغتصاب والحمل السفاح على يد والدها.

وقالت الضحية أمام جهات التحقيق أثناء سماع أقوالها عن التعدي عليها وحملها سفاحًا: " أبويا تعدى عليا جنسيا أكثر من مرة، حتى حملت منه، وقام والدي بإجهاضي أكثر من مرة لكنه فشل.

وقررت النيابة العامة حبس الأب المتهم، أربعة أيام على ذمة التحقيق، كما كلفت النيابة سرعة إجراء التحريات بشأن الواقعة.

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تقلى رئيس مباحث قسم شرطة المرج بالقاهرة ، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إخطارًا من مستشفى المرج العام، يفيد بوصول الفتاة "م. م."، لوضع مولدها داخل المستشفى، وبالاستفسار عن والد الأب اتهمت والدها باغتصابها وحملها منه سفاحًا.

وقالت الفتاة أيضًا أمام وحدة المباحث": بأن والدها عاشرها عدة مرات، واكتشفت أنها حامل، وأنه حاول إجهاض الفتاة إلا أنهما فشلا، حتى وصلت لوضع الطفل داخل المستشفى.