فودافون RED باقة 70 جيجا .. ما سعرها

فودافون RED من الباقات والعروض المهمة للعملاء مؤخرًا حيث أنه يتيح فودافون للعملاء باقات DSL للنت مجانية وهناك باقة 70 جيجا فودافون RED ننشر تفاصيلها.

تفاصيل باقة فودافون RED70 جيجا بايت انترنت 10000 دقيقة لكل الشبكات 1000 جنيه /شهرياً ماذا تشمل باقة فودافون RED 70 جيجا اضافة ثلاث أفراد للعيلة 300 جيجا DSL ببلاش بسرعة 30 mbps 3 اسابيع للتجوال فى السنة خدمات فودافون RED خدمة الاحتفاظ بالمكالمات منع المعاكسات 30 دقيقة لدليل 2121

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فودافون RED باقة 70 جيجا .. ما سعرها؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.