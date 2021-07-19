/641305/سيد-عبدالحفيظ-يفجر-أزمة-ويعلن-عدم-خوض-الأهلي-مباريات-الدوري-بأغسطس

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن بوادر أزمة تلوح في الأفق خلال الفترة المقبلة بعد أن أعلن قرار مفاجئ بشأن أجندة فريقه في بطولة الدوري وربطها بمصير المنتخب الأوليمبي.

وقال سيد عبدالحفيظ : " سنلعب 3 مباريات ضد البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان أيام 22 و25 و29 يوليو ثم وادي دجلة في 2 أغسطس وهي أول مباراة في شهر أغسطس".

سيد عبدالحفيظ يفجر أزمة ويعلن عدم خوض الأهلي مباريات الدوري بأغسطس

وأضاف :" لدينا ثقة كاملة في كل لاعبينا، لكن إذا تأهل المنتخب الأولمبي للدور الثاني، لن نلعب مباريات في أغسطس بدون لاعبينا الستة الدوليين". الأمر الذي أظهر إمكانية ظهور أزمة جديدة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة حول مواعيد مباريات القلعة الحمراء في حال تأهل الفراعنة للأدوار التالية من طوكيو 2020.

سيد عبدالحفيظ يتحدث عن مواجهات الأهلي

على جانب أخر أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على الإحترام الكبير للزمالك وشيكابالا وذلك على خلفية الأزمة التي نشبت بين القطبين خلال الساعات الماضية عقب تتويج المارد الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبدالحفيظ عبر تصريحات تلفزيونية: " بفضل المولى عز وجل قدرنا نعمل مباراة كويسة ونحقق البطولة العاشرة".

وواصل سيد عبدالحفيظ : "نادي الزمالك نادي محترم ، وكلنا في اتجاه واحد ولا يصح ما حدث ونحترم القلعة البيضاء للغاية ونقدره".

وتابع: " بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام تجعلنا في موقع مسئولية أكبر وأهم وخاصة أن هذا العدد من البطولات لم يحققه أي فريق في القارة وبالتالي الحفاظ عليه مهمة أساسية.

وتحدث عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن تواجد الخطيب لبعثة النادي الأهلي رسالة هامة للاعبين وأنه ينتظر منهم المزيد والنجاح مهما كانت الصعاب.

يبدو أن الجيل الحالي في النادي الأهلي على موعد مع تحطيم الأرقام القياسية الخاصة بالقلعة الحمراء ، ولم يقتصر هذا الإنجاز على لاعبي المارد الأحمر بل أمتد لمديري الكرة بالمارد الأحمر.

و حقق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي البطولة الثامنة عشر في تاريخه كمدير للقلعة الحمراء ، وهو بذلك يتفوق على ثاب البطل الذي شغل ذات المنصب خلال السنوات الماضية حتى الفترات الأولى من تولى مانويل جوزيه.

وحصد عبدالحفيظ كمدير كرة مع النادي الأهلي 18 بطولة حتى الأن بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز ، بينما حصل ثابت البطل في نفس المنصب على 12 لقب فقط مع القلعة الحمراء.

وفي المجمل حصد سيد عبد الحفيظ البطولة ٣٢ في تاريخه مع الأهلي سواء حينما كان لاعبا أو مديرا للكرة بواقع 18 بطولة في منصب مدير الكرة ، و14 لقب كلاعب في القلعة الحمراء. الجدير بالذكر أن الأهلي حصد دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد التتويج باللقب على حساب كايزر تشيفز في النهائي الذي أنتهى بثلاثة أهداف دون رد.