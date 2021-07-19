بنك CIB اتفسح دلوقتي في أي مكان بقرض السفر.. بنقدم طريقة التقديم

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بنك CIB يقدم للعملاء الأن قرض السفر لأي مكان و ذلك قبل بدأ إجازة نهاية العام الدراسي حيث أن بنك CIB يسعى لتقديم خدمات ورفهيات لعملائه طوال الوقت.

دوت الخليج شروط بنك CIB للحصول على قرض السفر الحد الأقصى للسن ٦٠ سنة وقت استحقاق القرض لأصحاب الراتب الشهري ٦٥ سنة لأصحاب الأعمال الخاصة تأمين على الحياة يسمح بتغطية القيمة المتبقية من القرض في حالة الوفاة الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السفر من بنك CIB نموذج طلب وبطاقة رقم قومي سارية خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث، وثلاث كشوفات راتب لأصحاب حسابات الرواتب خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث أو ثلاث كشوفات راتب، إيصال مرافق حديث في حالة أنه لا يوجد حساب راتب مع البنك التجاري الدولي لاصحاب الاعمال الخاصة كشف حساب بنكي، إيصال مرافق حديث، وسجل تجاري ساري التقديم على قرض السفر من بنك CIB تقديم الطلب أونلاين عبر موقعنا الإلكتروني أو من خلال أحد فروعناالمتواجدة في أنحاء الجمهورية. إحضار المستندات اللازمة للحصول على القرض. سوف يقوم أحد ممثلي خدمة العملاء بالتواصل معك في حالة الموافقةعلى طلبك.

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