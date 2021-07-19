السيسي يُهاتف أمير قطر والرئيس التونسي بمناسبة عيد الأضحي

/641309/السيسي-يهاتف-أمير-قطر-والرئيس-التونسي-بمناسبة-عيد-الأضحي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حيث تم تبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، داعيين الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، ومن جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه لتهنئة السيد الرئيس متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.

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