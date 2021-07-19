عاجل.. السيسى يهنئ أمير الكويت بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى أعرب عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار للشقيقة الكويت. ومن جانبه أعرب العاهل الكويتى عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس السيسى، متمنيًا لمصر حكومة وشعباً كل سلام وأمن واستقرار.

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