البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بالعيد: دمتم محفوظين بعناية الله ورعايته

جدة - نرمين السيد - هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.





وجاء نص برقية التهنئة كالتالى: "فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب يسعدنى بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز بنشر الوعى والفكر المستنير وترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك فى جميع ربوع البلاد دمتم محفوظين بعناية الله ورعايته".

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