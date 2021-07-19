مطران المارونية يهنئ السيسى بالعيد: أعاده الله عليكم بالخير والسلام

جدة - نرمين السيد - هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وقال المطران فى بيان له نشره المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة: "باسم إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، الممثلة فى رئيس أساقفتها، وباسم كهنتها، ورهبانها، وراهباتها، وعموم أبناء الطائفة المارونية، نرسل كلمة تهنئة ومحبة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى بلدنا مصر، وإخواننا المسلمين، بالخير والسلام، طالبين من الله جميعًا أن يحفظ بلدنا مصر، ورئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها وكل مؤسساتها، كل عام وأنتم بخير."

كما هنأ المطران، أيضًا كل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وخالد عبدالعال، محافظ القاهرة.