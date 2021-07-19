المتحدث العسكري يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تقدم العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، بالتهنئة للشعب المصري وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، وحيث نشر على صفحاته الرسمية التهنئة قائلا:"كل عام وأنتم بخير".

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