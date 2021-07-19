البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، من خلال برقية تهنئة. وجاء نص البرقية كالتالي:"الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أرسل لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد في كل المجالات، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء من أجل غد مشرق لوطننا الغالي.

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