الرئيس السيسي يهنئ نظيره العراقي بعيد الأضحى المبارك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا للعراق الأمن والسلام والاستقرار. ومن جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن الامتنان للرئيس، معربا عن تمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومة وشعبا.

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