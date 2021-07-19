الرئيس السيسي يهنئ أمير دولة الكويت هاتفيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار للشقيقة الكويت.

ومن جهته، أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس السيسي، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل سلام وأمن واستقرار.