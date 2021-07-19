انخفاض بحرارة الجو واستمرار الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس طول أيام العيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 19 يوليو 2021 إلى السبت المقبل، حيث تشهد هذه الفترة انخفاضا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

فيما يلى حالة الطقس خلال هذه الفترة مما يلى :

- طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد ، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء .

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة

- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

- من الاثنين 19 يوليو إلى الثلاثاء 20 يوليو ، فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد حلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة

- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا .