الرئيس السيسي يهنئ رئيس وزراء العراق بمناسبة عيد الأضحى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم مع مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك، متمنياً للعراق وشعبها دوام التقدم والرخاء. من جانبه، أعرب الكاظمي للرئيس عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها الشقيق كل الخير والاستقرار. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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