/641310/لصوص-الدراجات-البخارية-في-قبضة-مباحث-القاهرة

سقطوا في قبضة ضباط مباحث بمديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص لقيامهم بسرقة الدراجات النارية بأسلوب «المفتاح المصطنع»، في الأزبكية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

جاء ذلك في في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية، من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية "مجهولة المصدر".

وبمناقشته المتهمين أمام جهات التحقيق عن الواقعة، عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، اعترف بسرقتها حال توقفها بإحدى الشوارع بدائرة القسم بأسلوب «المفتاح المصطنع»، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة النارية المضبوطة واتهمه بالسرقة.

بتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب« المفتاح المصطنع »، كما اعترف بارتكاب 15 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائها لدى عميليه «سيىء النية »، شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أقدم بائع متجول على قتل عامل في مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهم بالمرج، اليوم الإثنين.

جرح طعنى في الجسم

تعود تفاصيل الجريمة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المرج المقدم حسين خيري، بلاغا بإستقبال إحدى المستشفيات أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم متوفى على نتيجة، إصابته بجرح طعنى بالجسم.

وكشفت تحريات رجال المباحث الأولية والفحص، حدوث مشادة كلامية بين المتوفي و بائع متجول ، مقيم بدائرة القسم خلال تواجدهما بدائرة القسم بسبب مشاكل مالية فيما بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض «مطواة »، كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته, ولاذ بالفرار.

وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الجريمة، وبمواجهته أمام رجال المباحث، إعترف بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.