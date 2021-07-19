برلمانية: وزارة الأوقاف الأكثر مساهمة في مشروعات حياة كريمة.. الهيئة نجحت في المعادلة الصعبة

/641314/برلمانية-وزارة-الاوقاف-الاكثر-مساهمة-في-مشروعات-حياة-كريمة الهيية-نجحت-في-المعادلة-الصعبة

قالت الدكتورة سكينة سلامة ، عضو مجلس النواب ، إن وزارة الاوقاف لها دور كبير وواضح في مشروع حياة كريمة ، سواء من خلال حث المواطنين علي اخراج الزكاة لصالح المبادرة ، أو من خلال تخصيص الوزارة لملايين الجنيهات للمساهمة في العديد من المشروعات .

وزارة الأوقاف الأكثر مساهمة في مشروعات حياة كريمة

وقالت سلامة ، في بيان صحفي اليوم ، إن وزير الاوقاف اثبت بالدليل القاطع ، تجاوبه الكبير مع المبادرة الرئاسية، من خلال تعليماته لهيئة الاوقاف المصرية ، بتقديم تيسيرات كبيرة ، في عملية استبدال اراضي الهيئة للمنفعة العامة لإنشاء مراكز شباب ومدارس ، وغيرها من المصالح الحكومية عليها .

وأشادت بجهود المهندس علاء عبدالعزيز ، رئيس هيئة الاوقاف ، في القضاء علي الروتين الذي كان يواجه عملية استبدال الاراضي لصالح المنفعة العامة ، لافتة إلي انها كانت شاهدة علي دوره الكبير ، في تذليل العقبات في استبدال قطعة أرض لصالح احد مراكز الشباب بمحافظة الشرقية .

وأكدت أن هيئة الاوقاف ، نموذج يحتذي به في المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، خاصة أنه لن يتم تنفيذ أي مشروع إلا من خلال توافر الأرض ، وهي المعادلة الصعبة التي تقوم بها هيئة الأوقاف ، حيث تسعي للحفاظ علي مال الوقف ، وعدم تعطيل المشروعات القومية ، وهو ما نجح في تحقيقه المهندس علاء عبدالعزيز ، رئيس الهيئة .

وأشارت إلي أن دور وزير الاوقاف ، في المبادرة الرئاسية لم يقتصر علي عملية استبدال الأراضي فقط وتقديم تخفيضات تصل ما بين 10 الي 20% ، علي عملية استبدال اراضي الوقف للمنفعة العامة ، ولكنه قام بتخصيص 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرا، وصندوق دعم التعليم، مقسمة إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة و 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.

وأشاد بوضع وزير الاوقاف لأول أطلس للوقف الخيري في مصر ، وهو ما ساهم في تعظيم موارد الهيئة لافتة في الوقت ذاته الي نجاح رئيس هيئة الأوقاف في حسن ادارة اصول الوقف، مؤكدة أنه يمتاز بخبرات كبيرة ورؤية استثمارية سيكون لها مردود قوي علي موارد الهيئة .

حياة كريمة

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد احتفالية المؤتمر الأول لحياة كريمة باستاد القاهرة الدولي وقال الرئيس السيسى في كلمته: "إننى إذ أعلن اليوم، انطلاق هذا المشروع الطموح مستعينا على تنفيذه بالله وبثقتي في قدرات المصريين - دولةً وشعبًا.

واضاف فإنني اعتبره تدشينًا للجمهورية الجديدة، الجمهورية المصرية القائمة بثباتٍ ورسوخ على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة: عسكريًا، واقتصاديًا، وسياسيًا، واجتماعيًا وتعلى مفهـوم المواطنة وقبول الآخر وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية وتتطلع لتنمية سياسية تحقق حيوية للمجتمع المصري قائمة على ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة والإنسانية".