«بالسبحة وملابس الإحرام».. محمد نور يهنئي الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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دوت الخليج يرصد تهنئة المطرب محمد نور لمتابعيه بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

محمد نور من أمام الكعبة

ونشر نور مجوعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر بهم من أمام الكعبة مرتديًا ملابس الإحرام وحاملًا سبحة بيده.

وعلق عليهم قائلًا: "كل سنة وأنتوا طيبين وعام سعيد على كل الأمة العربية والإسلامية.. ربنا يحفظكم جميعًا".

فريق واما في تعاونه الأول مع عزيز الشافعي

وكشف المطرب محمد نور مؤخرًا عن تحضير فريق «واما» لأغنية جديدة من المقرر طرحها قريبًا.

ونشر نور عبر حسابه على موقع «إنستجرام» بعض الصور من داخل الأستديو خلال تسجيل الأغنية، ليكشف عن تعاون الفريق لأول مرة مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، مشوقًا الجميع للأغنية.

وقال: "واما صيف 2021، التعاون الأول مع الملحن والشاعر عزيز العبقري عزيز الشافعي والموزع الكبير الفنان توما إنتاج ياسر خليل هتسمعوا قنبلة إن شاء الله".

ويذكر أن فريق "واما" قدموا في رمضان 2021 المسلسل الإذاعي الذي يحمل اسم «دايرة الشك» عبر إذاعة «نجوم F.M».