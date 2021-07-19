/641317/نكشف-تشكيل-الأهلي-في-مباريات-الدوري-بدون-لاعبي-المنتخب-الأولمبي

أستقر بيتسو موسيماني على تشكيل النادي الأهلي بدون اللاعبين الدوليين والذي يرتبطوا بتجمع دولي مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إنطلاقها يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري بمواجهة أسبانيا في تمام التاسعة والنصف صباحا.

وينوي بيتسو موسيماني إعادة محمد هاني لمركز الظهير الأيمن من جديد بدلا من أكرم توفيق ، فيما يأخذ على لطفي مركز حراسة المرمى من أنياب الشناوي في هذا الإطار يستتعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع للمواجهات المقبلة كالتالي :

تشكيل الأهلي المتوقع البنك بالدوري

حراسة المرمى: على لطفي. خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول – محمد هاني . خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة – جونيور أجاي - حسين الشحات. خط الهجوم: محمد شريف.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن بوادر أزمة تلوح في الأفق خلال الفترة المقبلة بعد أن أعلن قرار مفاجئ بشأن أجندة فريقه في بطولة الدوري وربطها بمصير المنتخب الأوليمبي.

وقال سيد عبدالحفيظ : " سنلعب 3 مباريات ضد البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان أيام 22 و25 و29 يوليو ثم وادي دجلة في 2 أغسطس وهي أول مباراة في شهر أغسطس".

وأضاف :" لدينا ثقة كاملة في كل لاعبينا، لكن إذا تأهل المنتخب الأولمبي للدور الثاني، لن نلعب مباريات في أغسطس بدون لاعبينا الستة الدوليين".

الأمر الذي أظهر إمكانية ظهور أزمة جديدة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة حول مواعيد مباريات القلعة الحمراء في حال تأهل الفراعنة للأدوار التالية من طوكيو 2020.

قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني- محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- أكرم توفيق - مجدي أفشة -كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف- صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي.

الأهلي يواجه البنك في الدوري

ويخوض الأهلي مواجهة البنك بالدوري الممتاز في تمام السابعة من مساء الخميس المقبل، بعد عودة الفريق للمباريات المحلية عقب العودة من تتويج المارد الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.