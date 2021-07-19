هل يلمح سعد سمير بالرحيل عن الأهلي؟

نشر سعد سمير عدة صور له وهو يحتفل بالبطولة العاشرة للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهم على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

هل يرحل سعد سمير عن الأهلي؟

كتب سعد سمير على حسابة الرسمي على مواقع التواصل الأجتماعي بفيس بوك: “ الحمد لله 24 بطولة”، ورفق مع هذه الجملة عدة صور أثناء الإحتفال بالبطولة الرابعة له مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، مما اعتبرها البعض إشارة إلى رحيل اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأن سعد سمير ابتعد كثيرا على المشاركة في صفوف الفريق، بالإضافة إلى وجود العديد من اللاعبين في مركزه، واعتماد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على بدر بانون وأيمن أشرف، بالإضافة إلى ياسر إبراهيم كبديل، ويعرض دوت الخليج جميع البطولات التي حصل عليها سعد سمير مع النادي الأهلي:

بداية مشوار سعد سمير مع الأهلي

انضم سعد سمير إلى صفوف النادي الأهلي في عام 2009 قادما من فريق النصر الليبي، وتوج سعد سكير مع المارد الأحمر بالعديد من البطولات، حيث أنه يعد من اللاعبين المخضرمي، الذين شاركوا مع جيلين مختلفين مع النادي الأهلي.

بطولات سعد سمير مع النادي الأهلي

توج سعد سمير مع النادي الأهلي بـ 24 بطولة، بواقع 8 بطولات في الدوري العام، وبطولتين في كأس مصر، و4 بطولات في دوري أبطال إفريقيا، و3 بطولات في كأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى 6 بطولات في كأس السوبر المصري، وبطولة وحيدة في كأس الكونفدرالية، وميدالية بروزنزية في مونديال كأس العالم للأندية.

مشوار الأهلي في إفريقيا

التقى الأهلي مع صن دوانز في ربع نهائي البطولة، واستطاع المارد الأحمر تخطي عقبة صن دوانز وتأهل إلى نصف نهائي البطولة أمام فريق الترجي التونسي، واستطاع الفريق الأحمر التغلب على نظيره التونسي في مبارتي الذهاب والعودة، وتأهل إلى نهائي البطولة أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وتمكن لاعبي الأهلي من الفوز بثلاثية نظيفة.