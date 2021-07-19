/641319/أسطورة-أرسنال-يوجه-رسالة-تحذير-لمحمد-صلاح-تفاصيل

حذر أسطورة ارسنال، بول ميرسون، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محمد صلاح، من منافس جديد له على هداف الدوري الإنجليزي الممتاز فى الموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وينافس محمد صلاح منذ عودته إلى الدوري الإنجليزي مع ليفربول على لقب هداف البطولة في آخر ٤ مواسم، فاز في موسمين وكان في صراع قمة الهدافين حتى الجولات الأخير في الموسمين الماضيين.

وتحدث ميرسون عن وجهة نظره في حواره مع شبكة "Sportkeeda" البريطانية، وقال: "محمد صلاح سيكون أحد اللاعبين الهدافين في الموسم الجديد، كما هو الحال دائما".

وتابع: "إنه أمر غريب بعض الشيء لأنه جناح، ولكن هذا ما يثبت كم هو لاعب رائع".

وأضاف: "إذا كان علي اختيار لاعب غير مألوف للمنافسة على قمة الهدافين لن أجد أفضل من دومينيك كالفيرت لوين إيفرتون".

وأختتم حديثة قائلاً:”: "لقد بدأ الموسم الماضي بطريقة رائعة ولكن إيفرتون لم يستغله جيدا في النصف الثاني من الموسم واللعب على قدراته الهجومية".

محمد صلاح

وتسبب صلاح في إثارة الشائعات حول مستقبله في ليفربول، بعدما أجرى حواره مع صحيفة "اس" الإسبانية في ديسمبر الماضي، حيث ترك باب الرحيل مفتوحاً.

وألمح صلاح خلال حواره إلى إمكانية انتقاله إلى الدوري الإسباني، في ظل ارتباطه أكثر من مرة بكل من ريال مدريد وبرشلونة

ولم يكتف صلاح بذلك، بل كرر الأمر نفسه في حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية في مارس الماضي، قبل مواجهة ريال مدريد في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وذكرت صحيفة "صنداي وورلد" الإنجليزية، أن ليفربول يستعد لإجراء محادثات مع محمد صلاح ومستشاريه من أجل حسم مستقبله في الأنفيلد في أقرب وقت ممكن لإنهاء التكهنات الحالية

وأوضحت أن محمد صلاح لم يتخذ قراراً بعد بشأن ما إذا كان سيوقع ما قد يكون آخر عقد كبير في مسيرته المهنية، أم سيفضل الرحيل.

وأشارت إلى إنه يجب الأخذ في الاعتبار إحجام مالكي ليفربول عن تقديم عقود طويلة الأمد للاعبين فوق سن الثلاثين، ومن ثم قد يحتاجون إلى استثناء خاص للإبقاء على صلاح صاحب الـ29 عام لمدة أربع سنوات مقبلة.

وأكدت صحيفة "صنداي وورلد" الإنجليزية، أن ليفربول يستعد لإجراء محادثات مع محمد صلاح ووكيلة من أجل حسم مستقبله مع الفريق في أقرب وقت ممكن لإنهاء التكهنات الحالية.

احتل محمد صلاح المركز الأول برصيد 12.5 مليون جنيه سترليني، وجاء في المركز الثاني الإنجليزي ألكسندر أرنولد، وبجنابه البرتغالي ديجو جوتا برصيد 7.5 مليون جنيه سترليني.