/641322/بيتسو-موسيمانى-يهنئ-الامة-الإسلامية-بعيد-الأضحي-المبارك

حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على تهنئة متابعيه بعيد الأضحى المبارك، ونشر عبر حسابه على تويتر صورة لمسجد مكتوب عليها "عيد مبارك".

وكتب موسيماني عبر حسابة الشخصي”تويتر”، "أتمنى لكم البركات الغزيرة فى هذا الوقت من عيد الأضحى".

ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة أمام فريق البنك الأهلي، والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس القادم في تمام الساعة السابعة مساءً.

والجدير بالذكر أن حقق النادي الأهلي الفوز علي فريق كايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال إفريقيا بنتيجة 3/0.

موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة، بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخ النادي.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الثلاثاء المقبل، استعداداً لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

محمود الخطيب

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب، بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، وكان في استقبالها الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران، وعمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

الأهلي

ونجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في 14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 10 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا.

عدد البطولات

وتمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و 2013، وأخير نسختى 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلي في تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.