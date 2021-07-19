يحل عيد الاضحى 2021 غدًا وينتظر عملاء شبكة أورنج كاش الحصول على عروض جديدة والعرض الجديد هو مع أورنج كاش استقبل واكسب عدد من الهداية .

دوت الخليج هدايا أورنج كاش تصلك رسالة بكود الاشتراك في العرض اضغط كود #124# الاشتراك هيجيلك الوحدات الهدية هتوصلك رسالة تاكيد بالوحدات الهدية السعر مجانا شروط هدايا أورنج كاش العرض ساري علي استقبال الفلوس من اي محفظة في مصر معاد محفظة اورنچ كاش الوحدات المجانية صالحة للاستخدام حتي نهاية اليوم التالي الحد القصي للوحدات المجانية 1000 وحدة الحد الاقصي لاستفادة من العرض مرتين في الشهر الوحدات الهدية تستخدم في المكالمات و الرسائل لارقام اورنچ و الانترنت

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكسب دلوقتي مع أورنج كاش في العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.