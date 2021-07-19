عاجل- رفع مصر من القائمة الحمراء للسفر إلى أيرلندا

جدة - نرمين السيد - رفعت الحكومة الأيرلندية، جمهورية مصر العربية من القائمة الحمراء للمسافرين إلى أيرلندا، وهى القائمة التى تشمل الدول التى يخضع القادمين منها لحجر صحى إجبارى فى أحد الفنادق التابعة للحكومة الأيرلندية لمدة 12 يوما، وبناء عليه، لا يتم فرض الحجر الفندقى الإجبارى على القادمين من مصر إلى أيرلندا.





بحسب بيان لوزارة الخارجية، جاء القرار بعد الجهود المكثفة التى بذلتها السفارة المصرية فى دبلن، وتواصل خالد ثروت، السفير المصرى لدى أيرلندا، مع الجهات الأيرلندية المعنية لشرح وتوضيح الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة المصرية لمواجهة جائحة كورونا. من المتوقع أن يسهم القرار فى عودة حركة السفر والسياحة بشكل أكبر بين البلدين، وتنشيط التعاون الثنائى فى العديد من المجالات المتنوعة، خصوصًا فى المجالات الاقتصادية والاستثمار.

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